一部改良を挟んで「マイナーチェンジ」の流れか2024年6月に現行型が登場したホンダの人気コンパクトミニバン「フリード」はデビューから3年目に突入し、そろそろ大幅改良のタイミングを迎えました。SNSなどには、マイナーチェンジに期待を寄せる多くの声が集まっています。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これがホンダ「7人乗りコンパクトミニバン」の精悍エアロ仕様です！ 画像で見る（30枚以上）フリードは、2008年の初