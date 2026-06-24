みちのくの「ベイブリッジ」が工事規制青森港の名所である「青森ベイブリッジ」が、工事のため2車線の対面通行を実施しています。対面通行は2026年7月24日の16時まで続きます。青森ベイブリッジは青森市の中心部、JR青森駅をまたぐように架かる1219mの橋です。1992年に完成しました。【画像】これが「青森ベイブリッジ」の全貌です！ 画像で見る（6枚）青森駅で分断されていた青森港の東西の周辺地域をつなげる役割をも