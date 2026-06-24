私はカオリ（46歳）。夫のユウイチ（46歳）は、社交ダンスの講師をしている義両親から「いずれ教室を継いでほしい」と言われたそうです。やがて夫は、練習のためによく教室へ泊まり込むようになりました。不安の拭えない私が深夜1時に教室に入ると、夫とパートナー女性のスズカさんが、ラフな部屋着姿でビールを飲んでいました。しかも部屋の隅にはダブルの布団。私には違和感しかありませんが、夫は「社交ダンスの世界では当たり