6月23日(火)に放送した「開運！なんでも鑑定団」（毎週火曜 夜8時54分)。借金のカタとして受け継がれた古写本に、驚きの鑑定額がついた。【動画】借金のカタに受け取った写本が驚きの鑑定額に！専門家「奇跡の新発見」依頼人は、司法書士事務所を営む男性。事務所には17匹もの保護猫が暮らしており、飼育費は年間約200万円。今回のお宝が少しでも猫たちのためになればと鑑定を依頼した。依頼品は、「伊勢物語の写本」。今からおよ