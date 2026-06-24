中東情勢の影響で香川県の8割を超える企業がナフサの供給に「支障がある」と考えていることが、民間の信用調査会社のアンケートでわかりました。 アンケートは、東京商工リサーチが今月1日から8日にインターネットで実施し、70社から回答を得ました。「石油化学製品の調達に支障はあるか」との問いに対して「調達量・価格ともに支障がある」と回答した企業は43.9%でした。 いずれかに「支障がある」と答