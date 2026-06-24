NHK連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）第63話では、正式に帝都医大病院で働き、看護科の第1期生を教える“先生”にもなったりん（見上愛）と直美（上坂樹里）が、さまざまな問題に直面する。 参考：『風、薫る』第64話、直美（上坂樹里）が団子屋でシマケン（佐野晶哉）に出会う 内科を任されることになった直美は、患者の陣内（細川岳）のお見舞いに訪れた小川吾郎（甲斐翔真）と初対面する。陸軍二等軍曹の吾郎は見な