目まぐるしい進化を遂げながら、常に新しいバリエーションが登場するシール。今やコミュニケーションツールとなったシールに対する、大人と子どもの「価値観」の違いを忘れてはいけません。シール交換において、大切にしないといけないこととは一体？流行の裏でママたちの想いが交錯します。第2話順調だった娘のシール交換LIFE【編集部コメント】ヒナちゃん、いい笑顔ですね。積極的にお友だちを誘える子もいれば、なかなか声