（株）秀和グループ（江東区）は6月17日、東京地裁から破産開始決定を受けた。破産管財人には樋口千鶴弁護士（上條・鶴巻法律事務所、千代田区神田小川町2−2−8）が選任された。負債は現在調査中。書籍出版を手掛ける（株）秀和システム（同所、2025年7月破産）の破産時の代表によって設立された。商業登記の事業によると、出版や配信事業などを事業目的としていた。秀和システムは、グループ会社を通じて2021年5月には船