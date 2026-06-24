不調が報じられる日産の起死回生として期待されているのがエルグランドだ。ゴルフにはゆったりと行きたいと誰もが思う。やはりトヨタのアルファード＆ヴェルファイアは見た目もいいし、高級。最近ではその上を行くレクサスのLMも人気で、1520万円からというプライスながらよく見かけたりもする。ラグジュアリーLクラスミニバンなのだが、ここにエルグランドは割って入る形になる。【写真】アルファードとどう違う？ 新型エルグラン