＜トラベラーズ選手権事前情報◇23日◇TPCリバー・ハイランズ（コネチカット州）◇6844ヤード・パー70＞米コネチカット州で開催されるPGAツアーのシグネチャーイベント「トラベラーズ選手権」の会場では、来季以降のスケジュールを含む大改革の最新情報が発表され、多くのメディアが詰めかけていた。【写真】松山英樹のスイングビフォーアフターそこに、スーツ姿のタイガー・ウッズが登場。会場はどよめきに包まれた。現地入りは