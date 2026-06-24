正確なフェードボールで日本ツアー通算8勝を誇るイ・ミニョン。再現性の高い彼女のスイングを、プロコーチ・南秀樹氏が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】両ヒザの間隔をキープし、ヒザの高さが常に一定イ・ミニョンのドライバースイング◇◇◇正確なフェードボールに定評のあるイ・ミニョンプロ。アマチュアにも参考になる、再現性の高いスイングをじっくり見ていきましょう。まずはア