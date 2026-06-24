RIZINファイターのヒロヤが、6月26日に行われるプロ野球パ・リーグ公式戦「千葉ロッテマリーンズvs.福岡ソフトバンクホークス」（ZOZOマリンスタジアム、午後6時試合開始）のセレモニアルピッチを行うことが決定した。【動画】マリーンズ山口航輝選手＆山本大斗選手がヒロヤと感動の対面！マリーンズの山口航輝選手と山本大斗選手がヒロヤのファンで、昨年にマリーンズのYouTube企画で2人がRIZIN事務所を訪れてヒロヤとの対面