TBSで23日、『有田哲平とコスられない街』が放送され、SUPER EIGHTの村上信五がブラックマヨネーズ・小杉竜一にお願いされ、木村拓哉に使っている香水を聞いたエピソードを披露した。【動画】「いい思い出にはなってないはず」失恋エピソードを告白した木村拓哉番組では「MCだらけの熱海旅SP」と題して有田らがロケを繰り広げた。移動中の車内で木村について話が及んだ。村上によると、小杉と番組を一緒にやっていた時に、小