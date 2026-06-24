「うまいものなし」と言われるけれど…青春を捧げた「法隆寺FC」時代と、豊かな自然への愛グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜が、奈良国立博物館・ボストン美術館共同企画特別展『南都仏画―よみがえる奈良天平の美―』（会期：7月18日〜9月13日会場：奈良国立博物館）の音声ガイドを担当。このほど、音声収録後のメディア取材会に出席し、地元奈良への思い入れや、音声ガイドナビゲーターとして意識したことを明かし