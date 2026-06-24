◇MLBドジャース12−3ツインズ(日本時間24日、ターゲット・フィールド)ドジャースは投打がかみ合いツインズに2連勝。大谷翔平選手は3打数無安打も勝ち越しの犠牲フライを記録しました。初回、先頭打者の大谷選手が四球で出塁すると、その後2アウト1、2塁から5番のトミー・エドマン選手がセカンド強襲のヒットで1点を先制します。先発のジャスティン・ロブレスキ投手は、2回にビクトル・カラティニ選手の同点ホームランを献上。直