５人組ボーカルダンスユニット・Ｍ！ＬＫのメンバーで俳優・佐野勇斗が２４日、都内で行われた、スキンケアブランド「ドクターシーラボ」の新ブランドアンバサダー就任式に出席した。佐野は２５日から公開される新ＣＭでも着用している涼しげな衣装で登場。アンバサダー就任について「１０代の頃から本当に使わせていただいていたので、すごく運命的なものを感じました。すごくうれしかったです」と喜びを口にした。新ＣＭは