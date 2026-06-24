元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が24日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。北斗は「年代別女子会20代30代40代50代の…友達」と書き出し投稿。タレントの小倉優子、秋元真夏、日本テレビ浦野モモアナウンサーとの会食ショットを披露した。「この仕事をして、1番の特権は年代が全く違うのに友達になれること大笑いして、美味しいもの食べて皆んなの笑顔におばちゃん、脳みそ