サッカーワールドカップを現地で観戦中のカカロニすがやが２４日、ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」の取材に応じ、日本戦以外の試合のチケットが全く買えず「予想外」と訴えた。すがやは、相方の栗谷とともに現地でワールドカップを観戦中だが、自身のＹｏｕＴｕｂｅで「チケットが高騰し過ぎて日本戦以外のチケットが１枚も取れません」と訴えていた。改めて番組の取材でも「高いです。今までの大会の１０倍弱」と、これまで