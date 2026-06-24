モスクワのクレムリンでロシアのプーチン大統領（左）から勲章を受章したカムボロフ氏＝2018年11月（タス＝共同）【モスクワ共同】ジョージア（グルジア）からの独立を宣言している南オセチアのトップ、ガグロエフ「大統領」は23日、大統領を辞任すると発表した。ロシアのプーチン大統領は同日、ガグロエフ氏を大統領顧問に任命した。ロシアと南オセチアのさらなる接近を示す動きとの観測が出ている。ガグロエフ氏の辞任に伴い