俳優で男性5人組「M！LK」の佐野勇斗が24日、都内で「ドクターシーラボ」ブランドアンバサダー就任式に出席した。個人でもグループでも26年上半期も大活躍。上半期の輝かしい思い出について「先日記憶に新しい、MUSICAWARDSJAPANで、M！LKが5つの賞をいただけた」ことを挙げた。グループは先日、「MAJ」で「最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞」を含む5個の賞を受賞した。昨年NHK紅白歌合戦初出場を果たす