「ツインズ３−１２ドジャース」（２３日、ミネアポリス）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・ＤＨ」で出場。九回の打席では代打ロハスを送られた。ロハスが打席に立つと、敵地ながら小さなブーイングが起こった。途中交代は２１日オリオールズ戦以来、今季５度目となった。ロハスは起用に応えて適時二塁打を放ち、その後もパヘスに適時打が生まれた。その後も打線が止まらず、エドマンの適時打、この日、ヒットの出ていな