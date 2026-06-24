【Akko：FUNBOX】 6月24日 販売開始 価格：22,990円 キットカットは、Akko製レバーレスアーケードコントローラー「FUNBOX」を本日6月24日より販売する。価格は22,990円。 本製品は、キーボードメーカーであるAkko初のレバーレスアーケードコントローラー。5月に開催された「EVO Japan 20