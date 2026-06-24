ゴールドウインは6月23日、「男性の水辺での装いと意識に関する調査」の結果を発表した。調査は2026年6月、過去2年以内に屋外プール・海水浴場・川・湖などを訪れた10代〜50代の男性501人を対象に行われた。男性の水辺での装いと意識に関する調査○男性の80.8%が上半身の露出に抵抗があると回答調査の結果、水辺における服装として、水着と合わせて上半身にラッシュガードやTシャツを着ると回答した人の割合は62.8%にのぼった。こ