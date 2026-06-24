愛知県瀬戸市出身の陶芸家・加藤令吉さんの作品を集めた展示販売会が、名古屋のデパートで始まりました。会場には、加藤さんが手がけた花器や茶碗など、全て新作の40点余りが展示されています。金とプラチナで描かれた花瓶は、白を基調としたシンプルな造形に差すきらびやかな色味が印象的な作品となっています。今年でキャリア50年を迎えた加藤さんの新作展示会は、松坂屋名古屋店で6月30日まで開かれています。