【モデルプレス＝2026/06/24】8人組ボーイズダンスボーカルグループ・MAZZELのNAOYAが、6月23日に発売した「CanCam」（小学館）8月号の連載企画「今日はキミと、もぐもぐ記念日」に登場する。【写真】NAOYA、“憧れの人”35歳イケメン俳優との密着2ショット◆NAOYA、“もぐもぐ顔”連発でアフタヌーンティー堪能夢中で食べる男子って、どうしてこんなにかわいいのか。毎回ゲストに大好物を食べてもらい、もぐもぐ顔を拝ませてもら