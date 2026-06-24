薩摩川内市樋脇町塔之原で、午前１１時ごろ撮影された写真です。ガードレールの向こうを流れる樋脇川の水が道路にあふれています。手前の道路との境が分からないほどになって、車の窓に届くほど水しぶきが上がっています。 県によると、樋脇川沿いを通る県道川内祁答院線では川の水があふれていて、塔之原付近で通行止めになっています。 鹿児島県では線状降水帯が発生し、薩摩地方北部の薩摩川内市などでは各地で