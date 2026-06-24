【モデルプレス＝2026/06/24】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が、スキンケアブランド・ドクターシーラボ（R）の新ブランドアンバサダーに就任。合わせて、佐野が出演する新CMが6月25日より全国（※沖縄除く）で放映される。【写真】M!LK佐野、瑞々しい透明感あふれる肌◆佐野勇斗、スキンケアブランドアンバサダー就任一人ひとりの無限の美しさの可能性を引き出すことを理念に展開している、美容皮膚科学発のスキン