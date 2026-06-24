【モデルプレス＝2026/06/24】俳優の山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）が主演を務める映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開）の、MX4D・4DXの同時公開が決定。上映を記念し、決戦ビジュアルが解禁された。【写真】映画「キングダム」豪華キャスト16人集結◆「キングダム 魂の決戦」体験型上映MX4D・4DX同時公開先日、IMAXの同時公開が発表されたばかりだが、公開日7月17日よりMX4D・4DXの同時公開も決定。座席が前