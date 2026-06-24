indigo la Endがメジャー通算9作目となるフルアルバム『満ちた紫』を発表した。結成15周年イヤーを日本武道館2daysで締めくくり、長年在籍したワーナーを離れ、ソニーミュージックに移籍をして、自主レーベル「Daphnis records」を設立。そんな区切りを経て完成したアルバムは、これまでもインディゴが内包していた「朱＝攻撃的なオルタナティブロック」と「蒼＝物悲しくも美しいポップス」を混ぜ合わせ、「紫」という新たなアイデ