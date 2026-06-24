HIYADAMが、『IRL（In Real Life）』以来の最新作『Master's master』をリリースした。Yohji IgarashiによるPhonkビートの上でHIYADAMのフロウと言葉遊びが縦横無尽に跳ね回る。ダークでありながら踊れるグルーヴの中には、軽さ、危うさ、ユーモアが同居。重低音が鳴り響くクラブライクなサウンド・脱力したムードが交錯しながら、独自のテンションを生み出している。ノリが先に走り出し、意味は後からついてくる。その感覚的なズ