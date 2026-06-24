今年4月4日に埼玉スタジアムで開催された『THE GAME CENTER FOOTBALL DREAM MATCH』のために結成された、SKY-HI、SOTA・RYUHEI・JUNON（BE:FIRST）、ADAM（STARGLOW）による特別ユニット”BMSG STRIKERS”が、6月26日（金）に新曲｢Standing Here｣をデジタルリリースすることが決定した。【写真を見る】BMSG STRIKERSのメンバー｢Standing Here｣は、数々の国内外アーティストを手掛けてきたプロデューサー・UTAと共に制作された、フ