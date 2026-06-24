岡山市役所 夏の猛暑で、屋外で遊ぶことが困難な状況となっています。岡山市などで構成する「心豊かな岡山っ子応援団」が2026年7月と8月、子どもが屋内で安全に安心して遊べるイベント「なつのあそびばおーえんだん！」を初めて開催します。 会場は、岡山ふれあいセンター（岡山・中区桑野）と岡山中央公民館（岡山・北区蕃山町）です。おもちゃの魚釣り、ブロック遊び、パーラービーズ作