東京を拠点に活動するDJ／プロデューサー・Oyubiのファーストアルバム『White birch burns』が、2026年6月24日 （水）にTREKKIE TRAXよりリリースされた。2017年よりアーティストとしてのキャリアをスタートしたOyubiは、ジャズ、EDM、ダブステップ、ドラムンベース／ジャングルといった多様な音楽的背景を経由しながら、現在はゲットーテック〜ジューク／フットワークを軸とした独自のサウンドを構築してきた。高速かつ身体的なビ