AI開発企業のKreaが画像生成AI「Krea 2」をオープンモデル化しました。Krea 2は実写風画像もイラスト風画像も高品質に生成可能。すでにComfyUIでも生成可能になったので、実際にいろいろ生成してみました。Krea 2 Technical Report - Kreahttps://www.krea.ai/blog/krea-2-technical-reporttoday, we release the open weights of Krea 2.welcome Krea 2 Raw and Krea 2 Turbo, an undistilled model from mid-training meant to b