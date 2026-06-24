両親のデヴィッド＆ヴィクトリア・ベッカムと、長男ブルックリンの確執が伝えられるベッカム家。父の日に、デヴィッドとヴィクトリアがそれぞれブルックリンを含む子どもたちの写真をインスタグラムでシェアしたことを受け、ブルックリンが「激怒している」と報じられた。【写真】赤ちゃんのハーパーを抱っこするブルックリンがキュートベッカム夫妻がシェアした子どもたちの写真日本はじめ世界各国で父の日を迎えた現地時間