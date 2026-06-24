見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第13週「白日の夢」（第63回）が24日に放送され、直美（上坂）の“最悪の出会い”が描かれると、ネット上には「恋に落ちるフラグ？」「恋の予感」「付き合う流れ？」などの声が相次いだ。【写真】直美（上坂樹里）と恋の予感？陸軍二等軍曹の吾郎（甲斐翔真）ある日、直美は自身が担当する患者・陣内清（細川岳）の