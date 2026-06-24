元ブラジル代表ＦＷで２００２年日韓大会得点王のロナウド氏が、決勝トーナメント１回戦で日本との対戦を希望した。同じくレジェンドＯＢロマーリオ氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ロマーリオＴＶ」に出演。「日本には簡単に勝てる」と発言した。１次リーグＣ組のブラジルは第２戦を終えて１勝１分けの勝ち点４、得失点の差でモロッコを上回り１位につける。このまま１位通過すれば、日本、オランダ、スウェーデン、チュニジア