「Ｍ！ＬＫ」の佐野勇斗が２４日、都内で「ドクターシーラボ新ブランドアンバサダー発表会」に出席した。美容皮膚科学発のスキンケアブランドで、佐野は１０代のころから同ブランドの商品を愛用。商品にちなみ「２０２６年上半期の輝いている思い出」について尋ねられと「記憶に新しいんですが、ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮでＭ！ＬＫが５つの賞をいただいて。あの瞬間というのは何にも代えがたいうれしさがありまし