西武ホールディングス（ＨＤ）の第２１回定時株主総会が２４日、埼玉・所沢市内で開かれた。球団オーナーでもある後藤高志取締役会長からは、株主総会の結びに「ペナントレース開幕前は、西武ライオンズの評価は決して高いものではございませんでした。しかしながら、西口監督２年目で、今まで最大のテーマでございました野手、打撃陣の底上げ、投手力の底上げ、これをしっかりやってまいりまして、チームの平均打率がセ・パ両