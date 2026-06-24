フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）は２４日、サッカーの北中米Ｗ杯「１次リーグＦ組」で８大会連続８度目出場のＦＩＦＡランク１８位の日本代表が第３戦スウェーデン戦（２５日・米ダラス）に向け、拠点のナッシュビルで調整したことを報じた。番組では、同局の原田葵アナウンサーがダラスでのスウェーデンの練習を取材した。番組では原田アナがスウェーデンの記者会見で質問するＶＴＲを放送した。