中途半端に余ったパスタの使いみちに悩んでいる人はいませんか？ 今回は、少ないパスタで作れるサラダレシピを3つご紹介します。余りものを使いきりたい人、必見です。 ▼デリ風サラダを簡単に とろっとした食感は牛乳の量で調整可能。コーンやカニカマなどの具材しだいでカラフルになります。 ▼カレーマヨじょうゆがクセになる リピ確定の声が続出。食欲をそそるスパイスで大人のパスタに。 ▼冷蔵庫の具材をド〜ンと投入！