“キム兄”の愛称で親しまれるお笑いタレント・木村祐一（63）が23日、自身のインスタグラムを更新。妻で俳優・西方凌（45）が作ってくれたお手製のパンツを披露した。【写真・動画】「オールマイティな奥様」「すごい」妻・西方凌が作った“お手製パンツ”披露の木村祐一木村は「かーちゃんが夜なべをしてくれた!!」と切り出し、「nishikataryo」「#いつぞやの」「#パンツ」「#手作り」「#父の日」「#かーちゃんとは妻」とハ