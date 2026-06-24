■グループ活動で大切にしていることも5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が24日、都内で行われたスキンケアブランド「ドクターシーラボ」新ブランドアンバサダー就任式に出席。目標との向き合い方や、夢をかなえるために大切にしている考えを語った。【全身ショット】達筆！書道6段の腕前を披露した佐野勇斗2026年上半期を振り返ると、佐野は「先日、記憶に新しい『MAJ（MUSIC AWARD JAPAN）』でM!LKが5つの賞をい