俳優で男性5人組「M！LK」の佐野勇斗が24日、都内で「ドクターシーラボ」ブランドアンバサダー就任式に出席した。出演する新CMはあす25日から放映。出来上がったCMの感想を求められると「めちゃくちゃビジュ…」と言い、続けてイイじゃんポーズを披露。報道陣がシャッターを切る中、滅ポーズ、爆裂ポーズとM！LKのポーズをカメラ全体に視線を送りながら続々と決めるサービス精神を見せた。会場から拍手が沸き起こると「拍手は