元フジテレビでフリーアナウンサーの木佐彩子（55）が24日、自身のインスタグラムを更新。仲良しメンバーとの“笑いの会”後の自宅で起こった切ない出来事を明かした。「Oh Noafter a splendid time（こんなことになるなんて）」と書き出した木佐。「久しぶりに“笑いの会”のメンバーで集まり楽し過ぎるひとときを過ごしましたぁ」とつづり、バイオリニスト高嶋ちさ子や、モデルの亜希、元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城