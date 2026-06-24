富山地方鉄道は中田邦彦社長が相談役に退き、新庄一洋専務が社長に就任するトップ人事を発表しました。あさっての取締役会を経て正式に就任します。地鉄の新社長に就任する新庄一洋専務は63歳。1986年に富山地方鉄道に入社し、鉄軌道、自動車、人事・労務の各部門を歴任しました。地鉄をめぐっては本線の一部区間を存続・廃止や、立山線、不二越上滝線の再構築に向け、県が主体となった検討組織が今年度から議論を始めるなど課題が