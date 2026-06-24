人気レースクイーンの根岸しおり（29）が24日までに自身のインスタグラムを更新。赤いセパレートのミニスカ・コスチューム姿を披露した。「KNOCKOUTの興奮冷めやらぬ…」とラウンドガールを務めた21日のキックボクシングイベントについてつづり、赤のセパレートのミニスカ・コスチューム姿の写真をアップ。ハッシュタグで「KNOCKOUT」「オードビー」「ラウンドガール」「KNOCKOUTガールズ」と添えた。この投稿にフォロワ