記者会見する木原官房長官＝24日午前、首相官邸木原稔官房長官は24日の記者会見で、中国が東シナ海の日中中間線の西側の海域で移動式掘削船を固定していることが確認され、外交ルートを通じて中国側に抗議したと明らかにした。「一方的な開発行為や既成事実化の試み継続は極めて遺憾だ」と述べた。中国側は、ガス田の試掘をしているとみられる。外務省によると、抗議は22日付。金井正彰アジア大洋州局長から在日中国大使館の施