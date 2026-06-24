24日、衆議院内閣委員会において、共産党の塩川鉄也議員による順番の間違いや発言の言い間違いが相次ぎ、委員会室が笑いに包まれ、塩川議員が照れ笑いのような表情を見せる一幕があった。【映像】委員長が爆笑&共産議員「照れ笑い」？の瞬間委員会では、内閣提出の「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律案」が議題となった。同案に対し、自由民主党・無所属の会やチームみらいなどによ