各地でクマ被害が相次ぐなか、コンビニが、撃退装置を活用した新たな対策を導入します。モンスターウルフ「ワン！ワン！お前だけは許さない！」ファミリーマートは、オオカミ型の野生動物の撃退装置「モンスターウルフ」を活用した実証実験を始めました。ファミリーマートではこれまでも撃退スプレーの配備や、マニュアルを作るなどしてクマへの対策を進めてきましたが、店舗周辺の出没自体を未然に防ぐよう、安全対策をさらに強化